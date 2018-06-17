В Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составита 4,7 баллов по шкале Рихтера их семи возможных. Как сообщает издание The Mainichi, сылаясь на данные Японского метеорологического управления, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров под поверхностью земли.

На данный момент угрозы цунами нет, подача электричества в зоне подземного толчка осуществляется стабильно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне на южные японские острова Окинава обрушился тайфун Гаеми, в ряде районов объявлено предупреждение о рекордных осадках.