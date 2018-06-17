00:00 17.06.2018 | Общество | Новости
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Ученые в очередной раз удивили новыми фактами об открытии Марса

В Кейптаунском университете космолог Питер Дансби в 2018 году заново "открыл" Марс. Об этом передает The Astronomer's Telegram.

Ученые в очередной раз удивили новыми фактами об открытии Марса

В своем сообщении Питер Дансби указал, что 20 марта он обнаружил чрезвычайно яркий транзиент в ночном небе рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна, которого там не было 8 марта.

Ученый обратился к коллегам с просьбой рассказать о природе объекта (который на самом деле был Марсом). При этом сам ученый также осознал ошибку: 40 минут спустя он признал в объекте Красную планету и извинился за то, что отвлек других исследователей. 

Данный инцидент в очередной раз показал недостаточные познания ряда профессиональных астрономов во многих очевидных и известных многим школьникам вещах. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", американское аэрокосмическое агентство NASA планируют направить на Марс специальный вертолетный модуль, который будет изучать атмосферу планеты.


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