Турция намерена начать осваивать Антарктиду

Так, Анкара намерена войти в 30-ку мировых столиц, которые принимают участие в освоении ледяного континента. Впервые о возможности создания научно-исследовательской базы Турции в Антарктиде сообщил директор Полярного Исследование центра при Стамбульском университете Бурдж Озсой, однако без государственного финансирования акция была бы невозможной.

Эрдоган отмечает, что участие Турции в исследовательской миссии на заснеженном континенте будет способствовать развитию научного потенциала для изучения территории, флоры и фауны Антарктиды. На данный момент на леднике работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более 20 государств. В том числе и украинская станция - Академик Вернадский.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в последние годы лед в Антарктике тает с рекордной скоростью. Это показали данные двух новых исследований, согласно которым за последние пять лет скорость таяния выросла в три раза. Если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 сантиметров к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году.