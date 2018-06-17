12:57 17.06.2018 | Общество | Новости
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Трудовые мигранты обеспечивают пропитанием 15 процентов мирового населения

В мире 800 миллионов человек живут за счет денежных переводов, которые осуществляют трудовые мигранты. Об этом передает официальный сайт ООН. 

Трудовые мигранты обеспечивают пропитанием 15 процентов мирового населения

На сегодняшний день в мире начитывает около 250 млн мигрантов и беженцев, из которых трудовые переселенцы составляют 80 процентов от общего количества. Согласно данным статистики, каждый 7 житель планеты Земля выживает за счет финансовых поступлений из-за рубежа. 

В итоге, более 75 процентов денег, высылаемых трудовыми мигрантами своим близким, идут на еду, медикаменты, обеспечения одеждой, оплату жилья и обучения детей. Таким образом, к 2030 году сумма пересылаемых трудовыми мигрантами денежных средств может достигнуть отметки 6,5 триллиона долларов. Это приблизительно по 250-300 долларов на каждого отдельного мигранта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ООН требует от правительства Италии и Мальты решить немедленную высадку сотен мигрантов. Известно, что около 629 человек находятся на судне Aquarius, в том числе более 100 детей. В данное время судно находиться в водах у Мальты и Италии. Однако, до сих пор ни одна страна не согласилась позволить мигрантам высадиться. 


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