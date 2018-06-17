23:27 17.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196934:Polishuk

На границе с Польше пограничники задержали партию сигарет - ФОТО

В воскресенье, 17 июня, пограничники Львовской области изъяли партию сигарет.

На границе с Польше пограничники задержали партию сигарет - ФОТО

Ее в восьми больших чемоданах обнаружили пограничники Львовского отряда на границе с Польшей. Как сообщает отдел коммуникации Государственной пограничной службы, товар был обнаружен пограничниками в межпотолочном пространстве четырех санузлов вагонов поезда "Киев-Перемышль".

Владельцев чемоданов с сигаретами без акцизных марок обнаружено не было. Всего правоохранители насчитали 6060 пачек табачных изделий. Они будут переданы работникам Государственной фискальной службы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 9 июня, в рамках совместной специальной пограничной операции "Граница-2018", пограничники Черновицкого отряда помешали перемещению в Румынию 16 ящиков контрабандных табачных изделий.


Поделиться
Читайте также:
 
В Днепре более трех часов тушили свалку В Афганистане прогремел еще один взрыв, 18 человек погибли В Греции начались протесты против подписания соглашения с Македонией - ФОТО, ВИДЕО В понедельник в Украине жарко и сухо, лишь на севере страны пройдут грозы
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив