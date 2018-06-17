Денисову опять не допустили к свиданию с политзаключенным Карпюком

В уведомлении чиновницы четко расписаны причины недопуска украинской стороны к Карпюку. Так, Денисовой отказали в свидании поскольку не поступили соответствующие документы, а как частное лицо - потому что завершилось время подачи заявления. Начальник колонии лишь принял заявление о предварительном свидании и удалился обратно в своей кабинет, говорится в сообщении.

По мнению Денисовой, Российская Федерация умышленно затягивают процесс посещения украинских политзаключенных. Существенным решением лидеров двух государств была бы либерализация в отношении процесса верификации официальных документов, позволяющих получать быстрый доступ к украинским политзаключенным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.