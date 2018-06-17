20:59 17.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Южное, ранена мирная жительница

На Донбассе в воскресенье, 17 июня, боевики обстреляли населенный пункт Южное.

Боевики обстреляли Южное, ранена мирная жительница

В результате боевых действий со стороны боевиков местная жительница получила ранения. Как сообщил на брифинге представитель пресс-центра Операции обедненных сил Николай Бондарчук, сегодня в районе проведения Операции продолжаются преступления российско-террористических войск против мирного населения Донбасса.

В результате обстрела оккупационными властями получила осколочные минные ранения грудной клетки и бедра местная жительница. По его словам, в настоящее время потерпевшей предоставлено неотложную помощь и эвакуировано в медицинское учреждение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в районе проведение ООС с начала суток в воскресенье, 17 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет.


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