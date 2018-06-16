За год на Донбассе погибло десятки гражданских

По его словам, на прошлой неделе были ранены девять гражданских лиц. Общее количество раненых за этот год составляет 109 и 29 погибших.

Также за предыдущие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", всего за сутки работники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали 434 взрыва на Донбассе. Отмечается, что в период с девятого по вечер десятого июня Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 110 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками.