За год на Донбассе погибло десятки гражданских

В течении 2018 года на Донбассе погибли 29 гражданских лиц и получили ранения 109 человек. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.
По его словам, на прошлой неделе были ранены девять гражданских лиц. Общее количество раненых за этот год составляет 109 и 29 погибших.
Также за предыдущие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 15 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащего Объединенных сил погибли, 6 получили ранения и были госпитализированы.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", всего за сутки работники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецкой области зафиксировали 434 взрыва на Донбассе. Отмечается, что в период с девятого по вечер десятого июня Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 110 взрывов, по сравнению с предыдущими сутками.