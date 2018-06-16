Синоптики рассказали о погоде на выходных

Так, 16 июня в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и Прикарпатье местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-1160 м/с.

Температура ночью 12-17, днем 23-29, в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью 17-23, днем 29-34 градусов. В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17, днем 25-27 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 июня самая высокая температура днем была +33 в 1924 году, самая низкая ночью +4,3 в 1909 году.

В свою очередь, 17 июня местами кратковременные дожди, грозы; лишь в восточных, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях, ночью и на западе страны без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17, днем 26-28 градусов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ" украинскую столицу поздно вечером накрыла сильная гроза с молнией, для кого-то это было искусствам, а для кого-то наооборот – трагедией. Жители столицы активно делились впечатляющими фото и видео сильного ливня, из-за которого, улицы в некоторых районах были полностью затоплены.