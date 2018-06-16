На столицу надвигается грозовой шторм

В Киеве сегодня, 16 июня ожидается гроза и сильные порывы ветра скоростью 30-40 км\час. Об этом передает Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Гидрометцентр.
Сообщается, что температура ночью в городе достигнет 15-17 тепла, днем 26-28 градусов. В столице местами пройдет кратковременный дождь, но в самой области людей просят приготовиться к стихийным грозам и ливням.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций
Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие двое суток погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса в поле пониженного атмосферного давления.