11:39 16.06.2018 | Политика | Новости
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Колумбия угрожает Венесуэле военной интервенцией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в попытке нарушения территориального суверенитета его государства. 

Колумбия угрожает Венесуэле военной интервенцией

Об этом передает el Nuevo Herald.

Сообщается, что Мадуро лично предупредил генералов и военных быть настороже на границе с Колумбией и пресекать все провокации и инциденты, направленные против Венесуэлы. Венесуэльский лидер обвинил Сантоса в намеренном подстрекательства к конфликту между странами заявив, что последний попытается воспользоваться поддержкой США.

"Тот, кто победит, может иметь возможность исправить ошибки Хуана Мануэля Сантоса", - отметил Мадуро в своем обращении к армии.

Напомним, Венесуэла обвинила США в попытке сорвать президентские выборы в стране. В заявлении правительства Венесуэлы подчеркивается, что недавно введенные Белым домом санкции не обоснованы с правовой точки зрения и представляют собой "систематическую агрессивную кампанию". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на президентских выборах. 


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