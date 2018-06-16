Колумбия угрожает Венесуэле военной интервенцией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Хуана Мануэля Сантоса в попытке нарушения территориального суверенитета его государства.
Об этом передает el Nuevo Herald.
Сообщается, что Мадуро лично предупредил генералов и военных быть настороже на границе с Колумбией и пресекать все провокации и инциденты, направленные против Венесуэлы. Венесуэльский лидер обвинил Сантоса в намеренном подстрекательства к конфликту между странами заявив, что последний попытается воспользоваться поддержкой США.
"Тот, кто победит, может иметь возможность исправить ошибки Хуана Мануэля Сантоса", - отметил Мадуро в своем обращении к армии.
Напомним, Венесуэла обвинила США в попытке сорвать президентские выборы в стране. В заявлении правительства Венесуэлы подчеркивается, что недавно введенные Белым домом санкции не обоснованы с правовой точки зрения и представляют собой "систематическую агрессивную кампанию".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на президентских выборах.