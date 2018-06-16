Франция собирается бросить вызов Netflix

Сообщается, что ТВ-канал France Televisions решил объединить усилия с TF1 и M6 и создать новую кинокорпорацию, которая, по их мнению, сможет бросить вызов таким американским гигантам как Netflix и Amazon. Медиа-контент нового портала под названием Salto будет работать над созданием продукции, ориентированный на каждого отдельного кинолюбителя.

Однако, Salto будет копировать некоторые функции по аналогу с Netflix и Amazon. Так, например, портал предложит телепрограммы и фильмы за ежемесячную подписку, которую можно отменить в любое время.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно документальный фильм "Икар", разоблачающий допинг в российском спорте, принес Netflix первый "Оскар". Это подлинная шпионская история о докторе Григории Родченкове - ученом, который стал разоблачителем и помог уничтожить колоссальный спонсируемый государством аппарат по применению допинга среди российских олимпийцев.