Дело владельца взорвавшейся "Волги" передали на рассмотрение в столичный суд

Об этом передает пресс-служба судебного ведомства.

Судебное заседание должно было начаться в 12:00, но судья начал слушать стороны защиты только ближе к 13:25. Обвинение просит для мужчины арест без возможности внесения залога, судьи отдалились в отдельную комнату для принятия решения.

Сейчас полиция продолжает прорабатывать несколько версий взрыва, который накануне произошел на улице Чернобыльской. Есть подозрения, что кто-то заложил взрывное устройство в автомобиль. Возможность теракта тоже рассматривается и в этом направлении полиция сотрудничает со Службой безопасности Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что взрывное устройство в авто оставил владелец, чтобы предупредить ограбление. Скорее всего сработала установка взрывчатка-ловушка, - пояснил министр, добавив, что после взрыва владелец "Волги" убежал. Сейчас он уже задержан полицией в Ровенской области, - добавил Аваков.