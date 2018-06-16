Аваков назвал новый механизм реинтеграции Донбасса

По его словам, необходимо пошагово вернуть доверие жителей Донбасса к украинским властям, а для этого прежде всего стоит поработать в сфере негативного информационного поля, которое сложилось в регионе за долгие годы оккупации. Нам стоит увеличить медиа активность во всех формах - от телевидения до радиовещания, дабы процесс возвращение восточных территорий прошел в мирном русле.

Не исключено, добавил Аваков, что противник попытается прибегнуть к эскалации конфликта в информационном пространстве, но мы должны быть к этому готовы.

"Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых обманула российская пропаганда", - отмечает глава МВД.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей нужно запретить голосование на парламентских выборах в течении 3-5 лет. По его словам, выборы в местные советы должны состояться сразу же после реинтеграции ОРДЛО, чтобы на этих территориях появилась легитимная украинская власть.