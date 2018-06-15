Вулкан на Гавайях осыпал местных жителей самоцветами - ФОТО

Как сообщает издание ZN, ученые выяснили, что это – оливин, который в чистом виде на Земле встречается редко.

Отмечается, что обычно оливин выходит на поверхность вместе с медленно сочащейся лавой, поэтому и остается запертым в породах. В данном случае лава извергалась настолько резко и мощно, что ее частички охлаждались в воздухе, позволяя оливину быстро кристаллизоваться отдельно.

На данный момент извержение продолжается, исследователи не могут точно сказать, когда оно закончится. В результате извержения, которое началось еще в мае, погибли десятки людей, пострадало 700 домов.

Также вулкан уничтожил курортный залив, его полностью покрыла лава.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вулкан Фуэго в Гватемале снова начал демонстрировать признаки активности. Специалисты зафиксировали взрывы в кратере вулкана. Газы и пепел выбрасываются на высоту до пяти километров.