В США за решетку попал Пол Манафорт

Сообщается, что федеральный судья полностью одобрил доказательства, которые предоставила команда специального прокурора США Роберта Мюллера.

Таким образом, дело о вмешательстве России в президентские выборы в США, обвинил Манафорта в попытке оказать давление на свидетелей во время домашнего ареста обретает новые обороны. Вероятно, что в ходе судебного процесса могут раскрыться и новые детали о связях команды Трампа или его отдельных политиков с Кремлем.

Напомним, что Пол Манафорт руководил предвыборным штабом Трампа с июня по август 2016 года. В августе прошлого года против него выдвинули обвинения в незаконном лоббировании интересов Януковича. Его также подозревают в управлении, так называемой кассой "черной бухгалтерии" "Партии регионов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее специалисты и эксперты специального прокурора США Роберта Мюллера обнаружили новые факты в расследовании дела о связях Пола Манафорта и его помощника с российской разведкой. Новое уголовное производство возникло в отношении заместителя Манафорта - Константина Килимкина, которого обвиняют, на ряду с Манафортом, в препятствовании судейского расследования.