23:40 15.06.2018 | Общество | Новости
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В Португалии разрешили прописывать пациентам марихуану

Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для использования ее в медицинских целях. Об этом передает Observador.

В Португалии разрешили прописывать пациентам марихуану

Инициатива продвижения документа принадлежала депутатам левого блока. Решение было поддержано всеми парламентскими группами за исключением праворадикальной CDS, представители ее блока решили воздержаться во время голосования. В законе четко прописаны рецепты, в которых может быть использован лечебный каннабис. 

Речь идет именно о препаратах на основе марихуаны, а не сами растения, которые предполагается употреблять с медицинской целью. Таким образом, Португалия попала в десятку европейских государств, где марихуана используется для лечения рака и других специфических заболеваний. Это Нидерланды, Италия, Чехия, Дания, Испания, Германия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. Соответствующее решение было принято при 52 голосах за, однако 30 человек  проголосовали против и один воздержался. Легализацию марихуаны в США поддержали около 59 процентов граждан. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли. 


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