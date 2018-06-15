В Португалии разрешили прописывать пациентам марихуану

Инициатива продвижения документа принадлежала депутатам левого блока. Решение было поддержано всеми парламентскими группами за исключением праворадикальной CDS, представители ее блока решили воздержаться во время голосования. В законе четко прописаны рецепты, в которых может быть использован лечебный каннабис.

Речь идет именно о препаратах на основе марихуаны, а не сами растения, которые предполагается употреблять с медицинской целью. Таким образом, Португалия попала в десятку европейских государств, где марихуана используется для лечения рака и других специфических заболеваний. Это Нидерланды, Италия, Чехия, Дания, Испания, Германия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. Соответствующее решение было принято при 52 голосах за, однако 30 человек проголосовали против и один воздержался. Легализацию марихуаны в США поддержали около 59 процентов граждан. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.