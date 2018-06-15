В Португалии разрешили прописывать пациентам марихуану

Парламент Португалии проголосовал за легализацию марихуаны для использования ее в медицинских целях. Об этом передает Observador.
Инициатива продвижения документа принадлежала депутатам левого блока. Решение было поддержано всеми парламентскими группами за исключением праворадикальной CDS, представители ее блока решили воздержаться во время голосования. В законе четко прописаны рецепты, в которых может быть использован лечебный каннабис.
Речь идет именно о препаратах на основе марихуаны, а не сами растения, которые предполагается употреблять с медицинской целью. Таким образом, Португалия попала в десятку европейских государств, где марихуана используется для лечения рака и других специфических заболеваний. Это Нидерланды, Италия, Чехия, Дания, Испания, Германия.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сенат Канады проголосовал за принятие закона о легализации марихуаны. Соответствующее решение было принято при 52 голосах за, однако 30 человек проголосовали против и один воздержался. Легализацию марихуаны в США поддержали около 59 процентов граждан. В то же время в России предложили двукратно увеличить штрафы за выращивание конопли.