В пятницу в Украине дожди и грозы

В основном дождливо будет в западных области, на севере Украины, а также Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской и некоторые районы Кировоградщины. Повсюду, кроме дождей, прогнозируют вероятный град и шквальные порывы ветра.

Солнечная погода ожидается только в южных регионах и в Луганской и Донецкой областях.

Днем в большинстве областей температура воздуха поднимется до 25- 29 градусов.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь c грозой будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла. Днем будет от 24 до 26 теплых градусов.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, в Ровенской, Волынской и Львовской областях ночью местами сильный, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 20-27 градусов.

На севере Украины кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 13-19 градусов. Днем воздух раскалится до 23-29 градусов, а в Днепропетровской области до 29-34 градусов.

На востоке страны в пятницу сухо и жарко. Температура воздуха не опустится ниже 13-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 27-34 градуса.

На юге Украины сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха не опустится ниже 14-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 28-34 градуса.

В Крыму осадков сегодня не ожидается. Ночная температура воздуха составит 14-19 градусов. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.