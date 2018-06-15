В Финляндии вынесли приговор "террористу №1"

Сообщается, что Буанан так и не признал себя виновным в убийстве двух женщин, его также признали вменяемым. Иностранец хотел связать свои преступления с терактами “Исламского государства”. Они были осуществлены по аналогии с другими атаками в Европе в последние годы, однако ИГИЛ не подтвердила свою причастность к терактам в финском городе Турку.

Стоит отметить, что в Финляндии пожизненное заключение означает от 12 до 20 лет в тюрьме без права досрочного освобождения.

Напомним, что летом 2017 года полиция отпустила всех пятерых обвиняемых поместили во временный центр для переселенцев. Жители центра утверждали, что один из виновников теракта вел себя очень странно, постоянно слушая проповеди исламистского толка на своем гаджете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко назвал версии взрыва в Киеве, который произошел вчера, 14 июня 2018 года.