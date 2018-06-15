В Донецкую и Луганскую области прибыла гуманитарная помощь от Беларуси

В четверг, 14 июня, в Донецкую и Луганскую области Украины прибыла гуманитарная помощь от Беларуси.
Торжественная передача груза состоялась сегодня. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, было сделано все возможное, чтобы гуманитарная помощь из попала к людям, пострадавшим вследствие российской агрессии на востоке Украины.
На сегодняшний день по статистике 3,4 миллиона людей, проживающих по обе стороны линии разграничения, нуждаются в гуманитарной помощи. Мы искренне благодарны нашим партнерам за понимание, помощь и поддержку в этом направлении, - заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
Он также напомнил, что Республика Беларусь уже во второй раз оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях.
Первые два грузовых автомобиля прибыли на восток Украины в Краматорск Донецкой области и Северодонецк Луганской области, - отметил он.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июня из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.