00:30 15.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196750:Polishuk

В Донецкую и Луганскую области прибыла гуманитарная помощь от Беларуси

В четверг, 14 июня, в Донецкую и Луганскую области Украины прибыла гуманитарная помощь от Беларуси.

В Донецкую и Луганскую области прибыла гуманитарная помощь от Беларуси

Торжественная передача груза состоялась сегодня. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, было сделано все возможное, чтобы гуманитарная помощь из попала к людям, пострадавшим вследствие российской агрессии на востоке Украины.

На сегодняшний день по статистике 3,4 миллиона людей, проживающих по обе стороны линии разграничения, нуждаются в гуманитарной помощи. Мы искренне благодарны нашим партнерам за понимание, помощь и поддержку в этом направлении, - заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он также напомнил, что Республика Беларусь уже во второй раз оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях.

Первые два грузовых автомобиля прибыли на восток Украины в Краматорск Донецкой области и Северодонецк Луганской области, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июня из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.


Поделиться
Читайте также:
 
Евросоюз одобрил введение 25% пошлин на экспортные товары США В Украине вырос дефицит внешней торговли Столичная власть может на 22 улицах позволить ездить со скоростью 80 километров в час В ближайшие дни погода приведет к головным болям и снижению работоспособности, - синоптик
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив