В Донецкую и Луганскую области прибыла гуманитарная помощь от Беларуси

Торжественная передача груза состоялась сегодня. Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, было сделано все возможное, чтобы гуманитарная помощь из попала к людям, пострадавшим вследствие российской агрессии на востоке Украины.

На сегодняшний день по статистике 3,4 миллиона людей, проживающих по обе стороны линии разграничения, нуждаются в гуманитарной помощи. Мы искренне благодарны нашим партнерам за понимание, помощь и поддержку в этом направлении, - заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он также напомнил, что Республика Беларусь уже во второй раз оказывает гуманитарную помощь гражданскому населению Донецкой и Луганской областей, как на подконтрольных, так и на временно оккупированных территориях.

Первые два грузовых автомобиля прибыли на восток Украины в Краматорск Донецкой области и Северодонецк Луганской области, - отметил он.