В четверг на Донбассе погибло двое и пострадало шестеро украинских солдат

При этом 15 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий погибло двое и пострадало шестеро украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенный сил, на луганском направлении обстрелы зафиксированы вблизи поселков Новотошковское и Орехово.

На горловском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное.

На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

Вместе с тем подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу и заставили его остановить провокационные обстрелы.

По данным украинской разведки, в течение 14 июня, 12 боевиков были уничтожены и 10 получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки среду, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, однако контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня. При этом 11 из них противник применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.