12:29 15.06.2018 | Общество | Новости
100196783:labazovych

США отказали ОАЭ в предоставлении разведывательных средств для операции в Йемене

Представительство Соединенных Штатов Америки отвергло ходатайство Объединенных Арабских Эмиратов о предоставлении помощи при проведении военной операции в Йемене. 

США отказали ОАЭ в предоставлении разведывательных средств для операции в Йемене

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве эмиратов.

Как утверждает представитель из ОАЭ, по состоянию на 15 июня, помощь по разминированию Ходейды согласилась предоставить Франция. Вместе с тем он добавил, что, согласно разведывательным данным, которыми располагает Абу-Даби, мятежные формирования хуситов заминировали порт.

Стоит добавить, что в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Так, в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии провели операцию по уничтожению двух баллистических ракет, выпущенных силами хуситов. Сообщается, что ракетные снаряды были запущены йеменскими мятежниками в направлении саудовского города Наджран. 


Поделиться
Читайте также:
 
Под Марьинкой незаконно добывали уголь – ВИДЕО Полиция а Днепре задержала руководителя подразделения ГосЧС В ПХГ Украины нарастили добычу газа на треть Украина и еще 37 государств призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив