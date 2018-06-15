США отказали ОАЭ в предоставлении разведывательных средств для операции в Йемене

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве эмиратов.

Как утверждает представитель из ОАЭ, по состоянию на 15 июня, помощь по разминированию Ходейды согласилась предоставить Франция. Вместе с тем он добавил, что, согласно разведывательным данным, которыми располагает Абу-Даби, мятежные формирования хуситов заминировали порт.

Стоит добавить, что в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. Так, в наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", расчеты противовоздушной обороны Саудовской Аравии провели операцию по уничтожению двух баллистических ракет, выпущенных силами хуситов. Сообщается, что ракетные снаряды были запущены йеменскими мятежниками в направлении саудовского города Наджран.