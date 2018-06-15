Меган Маркл впервые вышла в свет в роли герцогини Сассекской - ФОТО

Так, две монаршие особы присутствовали на открытии моста Mersey Gateway и посмотрели выступления местных школьников. Женщины приняли участие в ритуальной акции и почтили память погибших в результате пожара в многоэтажке Grenfell, которая произошла год назад в этот день.

Далее следовала прогулка по городу Честер, где Меган Маркл и Елизавета II встретились с представителями местной общины, разузнали о благосостоянии региона и работе местных чиновников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", супруга принца Гарри Меган Маркл довольно тяжело приспосабливается к своей новой жизни в королевской семье, периодически демонстрирую неуважительные жесты перед лицами британских граждан. Во время церемонии поздравления бабушки своего супруг Маркл прижала к себе все внимание роскошным нарядом светло-розового цвета от Carolina Herrera со стильным вырезом, полностью обнажает плечи.