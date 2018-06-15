Ко Дню Конституции "Укрзализныця" запустит 7 дополнительных составов

Сообщается, что составы будут курсировать по специальному праздничному графику с 28 июня по 1 июля. Большая часть рейсов будет отправляться из украинской столицы в направлении южных и центральных областей.

На сайте уже опубликованы маршруты поездов:

- Киев — Львов, поезд № 191/192 будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.

- Киев — Ковель, поезд № 197/198 отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

- Киев — Хмельницкий, поезд № 177 будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.

- Николаев — Киев, поезд № 162/161 осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.

- Киев — Днепр, поезд № 179 отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.

- Винница — Сумы, поезд № 780/779 будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.

- Львов — Одесса, поезд № 168 осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибудет во Львов в 21:05.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на лето 2018 года " Укрзализныця" запустила 23 дополнительных поезд. Согласно сообщению, традиционно самым популярным направлением остается побережье Черного и Азовского морей. Именно туда будет следовать восемь поездов - в Одессу, пять - в Херсон, по три - в Геническ и Бердянск.