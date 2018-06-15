Эксклюзив: "В результате пожара в районе ЧАЭС радиоактивные элементы могли распространиться в радиусе 50-60 км", — Т. Тимочко

Она добавила, что проблема усугубилась еще и тем, что очаги локализировались в труднодоступных местах. А самолетами тушить их начали не сразу.

"Кроме радиационного загрязнения этот пожар опасен еще и другими выбросами: бензапирен, который выделяется при сгорании любой биомассы, чадный газ, который сопровождает как большие, так и небольшие пожары, и это сажа – микроскопические частицы. У всего этого есть оттенок радиационных элементов. Эксперты исследуют этот пожар. Радиоактивные элементы поднялись на высоту в 1 километр. А учитывая ветер, распространение этой массы может быть минимум – на 15-30 км, максимум – на 50-60 км", — заявила Т.Тимочко.