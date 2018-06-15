Эксклюзив: "Украинская кухня сейчас не в тренде", — О.Насонова

По её словам, это люди, которые путешествуют по миру, знакомятся с разной кухней и становятся носителями новых ресторанных трендов. Они привозят в страну совершенно новые идеи, и этим открывают новые ниши в бизнесе, когда казалось, что это сделать уже не возможно.

"Самый актуальный тренд ресторанного бизнеса сегодня – это здоровый образ жизни и здоровое питание. Сейчас популярны фитнес-клубы, каждый хочет быть здоровым и есть здоровую пищу. Поэтому сейчас мода на азиатскую кухню – китайскую, тайскую, вьетнамскую, японскую. Это здоровая кухня со щадящим тепловым приготовлением, малым количеством жира в продуктах, в отличие от украинской кухни, которая считается тяжелой, жирной, насыщенной и не очень здоровой. По этой причине украинская кухня сейчас не в тренде. Все еще сохраняет свои позиции грузинская кухня, хотя в крупных городах эта тенденция уже идет на спад. А вот итальянская кухня будет актуальной в нашей стране всегда. Она универсальна, пасту любят у нас все, а пицца – любимое блюдо любого ребенка. Еще стоит обратить внимание на рестораны для вегетарианцев и веганов. Это популярное направление появилось во всем мире благодаря тому, что мясо стали есть меньше. И это не только в Украине, а и во всем мире такая тенденция", — отметила О.Насонова.