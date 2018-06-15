Балуху резко стало плохо на суде в Крыму

Как сообщает издание "Крым.Реалии", заседание было прервано и осужденному вызвали скорую.

Известно, что подконтрольный Кремлю суд допросил бывшую жену Балуха Наталью. Супруга заключенного рассказала, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко.

По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Добавим, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек. Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.