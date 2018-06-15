Балуху резко стало плохо на суде в Крыму

Сегодня, 15 июня, в Раздольненском суде аннексированного Россией Крыма, во время судебного заседания украинскому активисту Владимиру Балуху стало плохо.
Как сообщает издание "Крым.Реалии", заседание было прервано и осужденному вызвали скорую.
Известно, что подконтрольный Кремлю суд допросил бывшую жену Балуха Наталью. Супруга заключенного рассказала, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Анатолием Ткаченко.
По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.
Добавим, Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной якобы указано хранения боеприпасов и тротиловых шашек. Политзаключенный продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что, по ее данным, осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов находится в критическом состоянии.