06:00 15.06.2018 | Общество | Новости
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В Антарктике лед тает с рекордной скоростью - ВИДЕО

Лед в Антарктике тает с рекордной скоростью.

В Антарктике лед тает с рекордной скоростью - ВИДЕО

Это показали данные двух новых исследований, согласно которым за последние пять лет скорость таяния выросла в три раза. Это быстрее, чем когда либо ранее.

При этом последующие морские подъемы могут иметь катастрофические последствия для городов по всему миру. Как пишет Guardian, ученые отмечают, что если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 сантиметров к общему увеличению уровня моря в мире к 2070 году. Таким образом, в целом уровень моря может вырасти на 3,5 метра.

Это должно быть поводом для беспокойства для правительств, которым мы доверяем защиту наших прибрежных городов и общин, - заявил профессор Эндрю Шепард, который руководил исследованием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее NASA показало фото треснувшего гигантского айсберга. Фотографии демонстрируют, что айсберг начал распадаться на две части из-за постоянного движения.


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