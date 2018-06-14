В Украине в четверг пройдут дожди, на юге удержится жара

На остальной территории влажная теплая воздушная масса будет определять неустойчивую погоду. Так, в западных и восточных регионах днем и в центральных и Житомирской областях, а на севере в Николаевской и Одесской областей прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. В Закарпатье и Прикарпатье, в Тернопольской и Винницкой областях вероятны сильные дожди. На остальной территории Украины – без осадков.

Ветер южный, в северных и западных областях северо-восточный, 5-10 метров на секунду, при грозах местами порывы ветра и шквалы 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем поднимется до отметки в 24-29 градусов выше нуля.

В Киеве сегодня ясным небо будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-16 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-28 градусов.

На западе Украины дожди, грозы, в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, кое-где град. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 22-27 градусов, в Волынской, Ровенской и Львовской областях - 18-23 градуса.

На севере страны в основном осадков не предвидится, только в Житомирской области кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 12-17 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза, днем в Винницкой области местами сильные дожди, только ночью в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

На востоке страны в четверг кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-17 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Одесской и Николаевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью будет тепло и столбики термометров не опустятся ниже 15-20 градусов. Днем будет жарко до 29-34 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 29-34 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память мучеников Иустина Философа и Харитона. В народе заметили, если в этот день долго кукует кукушка - предполагается теплая погода без холодного утра. Утро этого дня имело для крестьян большое значение - по нему определяли урожай: красное утро на Устина - красный налив ржи; дождь, пасмурно - урожай на лен и коноплю. Для этого дня существует красивая семейная традиция: вечер этого дня следует провести наедине с любимыми, тогда в семье будет счастье.