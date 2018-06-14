В США появятся еще два штата

Отмечается, что инициатива о проведении референдума о разделении Калифорнии собрала более 400 тысяч подписей, голосование по данной инициативе пройдет шестого ноября 2018 года.

Соответствующее нововведение будет выдвинуто и проспонсировано американским венчурным инвестором Тимоти Дрейпером из Кремниевой долины.

Предполагается разделение Калифорнии на три штата: Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. Частью Северной Калифорнии станут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную Калифорнию войдут Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на успех инициативы по сбору подписей, опрос показывает, что 72% жителей штата проголосуют против разделения Калифорнии, в то время как поддержать инициативу готовы лишь 17%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", американский специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США в 2016 год, планирует вызвать на заседание суда 70 человек.