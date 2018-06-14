В Николаеве на трех пляжах обнаружена кишечная палочка

Отбор проб и лабораторные исследования речной воды в местах массового отдыха было проведено Государственным учреждением "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины". Ка сообщает пресс-служба Николаевского городского совета, согласно микробиологическим показателям, ЛКП превышает санитарно-гигиенические нормативы и составляет при норме 5000 в дм3:

- на пляже "Чайка" в Корабельном районе - 13 000;

- в районе Яхт-кулубу - 13 000;

- в районе зоны отдыха "Намыв" - 24 000.

Также отмечается, что в районе зоны отдыха "Намыв" зафиксировано превышение индекса колифагов (бактерии, которые заражают бактериальную клетку, размножаются в ней и убивают ее, - ред.) в пять раз (500 при норме 100 дм3).

В связи с чем местные власти рекомендуют временно воздержаться от купания до улучшения результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды в данной акватории, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует купание на трех киевских пляжах. В понедельник, 4 июня, предприятие опубликовало список мест, где киевлянам не рекомендовано купаться. Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте "Плесо", временно купаться не рекомендуется на пляжах "Пуща-Водица", "Черторой" и "Тельбин". На этих пляжах вывешен желтый флаг.