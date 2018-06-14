02:00 14.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Facebook рассказали, какие данные о пользователях собирает соцсеть

Конгресс США обнародовал письмо, в котором представители руководства Facebook ответили на вопросы, которые не успел прокомментировать во время своего выступления в парламенте Марк Цукерберг.

В Facebook рассказали, какие данные о пользователях собирает соцсеть

В соответствующем письме уточняется, какие именно виды персональной информации хранятся в соцсети.

Так, Facebook интересует время, частота и продолжительность активности пользователя в соцсети, в том числе время, когда открытая вкладка находится в фоновом режиме, совершенные на сторонних сайтах покупки, подключенные к браузеру пользователя плагины, время и место съемки загруженных в соцсеть фотографий, использование встроенной в приложение соцсети камеры, установленные приложения и их идентификаторы, контакты пользователя, журнал звонков и история SMS, частота взаимодействий с другими пользователями.

Кроме того, хранятся данные о движениях курсора на экране устройства, названия и типы хранящихся на устройстве файлов, количество свободного места, уровень заряда устройства, параметры и разрешения и данные об устройствах, связанных с используемым во время конкретного посещения соцсети.

Помимо этого, соцсеть фиксирует ближайшие точки доступа Wi-Fi и сотовой связи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупнейшая социальная сеть Facebook имеет свойство сканировать личные сообщения пользователей Facebook Messenger для проверки их на предмет оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.


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