В ближайшие дни погода приведет к головным болям и снижению работоспособности, - синоптик

В связи с чем в ближайшие дни погода может негативно сказаться на самочувствии людей. Как рассказала синоптик Наталка Диденко написала на своей странице в Facebook, сегодня-завтра возможная головная боль, сосудисто-костный дискомфорт, сонливость и временное снижение работоспособности.

При этом к вечеру, по ее словам, непогода переместится на Север и через центральные области до Харьковской области. Днем может затронуть и север Одесской области.

15 июня грозовые дожди охватят Запад, Север, Полтавскую, Харьковскую, Винницкую, Черкасскую, районы Кропивницкого. Возможны град и шквалы.

При этом, в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в аннексированном Крыму будет сухо и жарко.