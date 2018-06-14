Украина открывает центры оформления виз по всему миру

Об этом в ведомстве сообщили на своей странице в Facebook.

Как отмечается, с 15 июня до первого августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры. В частности, торговые точки будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

В МИД Украины также сообщается, что информацию о датах открытия каждого из центров будет размещено на веб-страницах посольств государтсва и консульских учреждений.

Вместе с тем, иностранцы, которые проживают в странах, где расположены эти центры, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки аннулировали американскую визу руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, которая была выдана на пять лет.