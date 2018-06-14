Следующие переговоры в Минске пройдут 27 июня, - Сайдик

В среду, 13 июня 2018, экономическая рабочая группа в Трехсторонней контактной группе продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом после сегодняшнего заседания сообщил специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

По его словам, для восстановления полноценной качественной связи еще потребуется время, а также немалые технические инвестиции. Кроме того спецпредставитель ОБСЕ сообщил, что участники рабочей группы рассмотрели вопросы водоснабжения в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса".

Также группа по гуманитарным вопросам продолжала обсуждение тем обмена заложников и условий их содержания, а также поиска пропавших без вести. Важной темой сегодняшней дискуссии было также улучшение условий пересечения линии соприкосновения гражданским населением, в том числе в Станице Луганской, - отметил дипломат.

Напомним, в Минске состоялось заседание ТКГ. Украинская сторона призвала Россию выполнить договоренность по Донецкой фильтровальной станции, согласно которой станция должна быть подконтрольной Украине.

Как сообщал УРА-Информ, по словам пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер Киев надеется, что после телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко с Владимиром Путиным будет прогресс в вопросе освобождения украинцев.