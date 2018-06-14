10:15 14.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сенцова увозили в реанимацию

Украинца Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, в пятницу, 8 июня, увезли в реанимацию.

Сенцова увозили в реанимацию

Сейчас он находится в медицинской части колонии. Вместе с тем прекращать голодовку заключенный не собирается. Об этом рассказала в четверг, 14 июня, журналистам сестра Сенцова Наталья Каплан.

По ее словам, о здоровье Олега Сенцова пока что ничего неизвестно, в конце недели к нему поедет адвокат, и будет что-то более понятно.

Каплан также напомнила, на 26-й день голодовки, Сенцова забирали в реанимацию. Пока неизвестно, применяли принудительное кормление, как угрожали. Олег о здоровье мне ничего не сообщал. Сдаваться не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодания тоже, - пояснила Каплан.

Напомним, Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских заключенных в РФ.

Как сообщал УРА-Информ, а Европейском парламенте сегодня должны состоятся дебаты по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который удерживается в Российской Федерации. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте ЕП. На сегодняшнем заседании также будут обсуждать нарушение основных прав и свобод в России.


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