Минобороны презентовало отечественный бронеавтомобиль - ФОТО

Сообщается, что тестовая модель автомобиля будет рассматриваться как одна из множества альтернатив, которые могут поступить на вооружение украинских военных в начале 2019 года. Машину планирую оснастить противотанковыми комплексами отечественного производства "Стугна" и "Корсар",

Бронеавтомобиль будет выполнять функции десантирования и перемещения личного состава, подавления огня противника, а также проведения разведывательных и патрульных работ вдоль линии разграничения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Министерство обороны Украины планирует до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов. Планируется построить хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения.