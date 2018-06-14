11:11 14.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минюст выступил против легализации однополых браков в Украине

Министерство юстиции не собирается рассматривать проекты нормативных актов по легализации гражданского партнерства для однополых пар. Об этом передает пресс-служба ведомства.

Минюст выступил против легализации однополых браков в Украине

По словам управляющего Директората по правам человека Министерства юстиции Украины Владислава Власюка, в связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и разработки, но его реализация в ближайшем будущем не предвидится ни в каких законодательных плоскостях.

Напомним, что 12 июня во время круглого стола на тему "Обновление плана мероприятий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года" в офисе Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека был официально дан негативный ответ министерства по поводу возможности легализации однополых браков в Украине. Любая информация из неофициальных источников является неправдивой и не соответствует действительности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко дал официальный ответ на петицию "О защите традиционных семейных ценностей и института семьи", в которой предлагалось законно запретить популяризацию различных сфер девиантного полового поведения и антисемейных идей. 


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