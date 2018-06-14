10:17 14.06.2018 | Общество | Новости
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Япония планирует прекратить работу АЭС "Фукусима-2"

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power рекомендовала японскому правительству рассмотреть решение о прекращении работы АЭС "Фукусима-2". Об этом передает NHK.

Япония планирует прекратить работу АЭС

По словам главы энергокомпании Томоаки Кобаякава на встрече с губернатором префектуры Масао Утибори, местоположение "Фукусимы" продолжает представлять опасность для всех гражданских лиц в радиусе 15 км от АЭС. Вероятность возникновения каких-либо проблем или неполадок в случае цунами или шторма очень высока, а потому в срочном порядке необходимо вывести станции из эксплуатации.

Стоит отметить, что "Фукусима-2" состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Они были построены и введены в эксплуатацию в период с 1981 по 1986 год. Это впервые в истории современной Японии, когда аварию на АЭС так и не удалось полностью ликвидировать. Реализация этого плана оставит префектуру Фукусима останется без АЭС на ближайшие 15-20 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 11 марта объявлено траурным днем в связи в памятным днем жертв аварии атомной станции Фукусимы. Тогда в результате аварии погибло более 18 тыс человек, столько же остались инвалидами и пострадали от радиации.


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