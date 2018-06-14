12:48 14.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Глава Concorde Capital Игорь Мазепа прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 году на фоне активного роста внутреннего потребления

Основатель и генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 году на фоне активного роста внутреннего потребления.

Глава Concorde Capital Игорь Мазепа прогнозирует ускорение восстановления экономики Украины в 2018 году на фоне активного роста внутреннего потребления

"Наш прогноз находится на одном уровне с ожиданиями Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ) - 3,0-3,5%. Основным фактором является внутреннее потребление, триггером или первоначальным толчком в котором послужило повышение минимальной заработной платы в начале 2017 года", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Мазепа при этом отметил, что этот фактор еще не исчерпался.

"Зарплаты продолжат расти на фоне катастрофической ситуации на рынке труда", - отметил И.Мазепа.

Позитивные ожидания относительно макроэкономики поддерживают также внешние рынки.

В свою очередь курс гривни, по его оценкам, не несет существенных рисков и является не самым весомый фактором. "Да и девальвация до 30 грн/$1, на мой взгляд, это неплохо", - подытожил И.Мазепа.

Источник: golos.ua


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