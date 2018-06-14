Эксклюзив: Украина получит обещанный транш от МВФ уже до конца года, — О. Пензин

В эфире ТК "Первый Деловой" он заявил, что ожидаемые выплаты по договору будут последними и 2019г. вряд ли официальному Киеву удастся получить ещё кредит:

"Украина получит обещанный транш от МВФ уже до конца года. Одно из двух ключевых условий — страна уже выполнила. Касательно пересмотра тарифов на газ – этот вопрос будет напрямую зависеть от договоренностей между МВФ и Кабмином. По той формуле, которая существует сейчас правительство поднимать цены не будет. Потому, что это бы значило повышение на 80%, то есть свыше 10 тыс.грн за тыс.куб.м., вдумайтесь! Это настолько электорально небезопасно, что этого никто не будет делать. Но решив вопрос в принципиальном аспекте с Антикоррупционным судом, есть большие шансы пересмотреть формулу, по которой будет рассчитываться импортный паритет газа. Реально население может выдержать на сегодня поднятие цен на 15-18% максимум. Всё свыше – не выдержит бюджет, потому что фантастически вырастут объёмы субсидий. В любом случае сейчас МВФ будет более лоялен: как любой кредитор этот орган не заинтересован давить кредитополучателя", — считает О. Пензин.

Полную версию разговора смотрите на сайте ТК "Первый Деловой", в программе Бизнес.