ЧМ-2018: в Москве задержали известного британского активиста - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам полицейский, Тэтчелл попытался провести одиночную акцию протеста возле Красной площади для привлечения внимании о якобы нарушении прав человека. В частности, которые были осуществлены против геев в Чечне.

В ответ на свой небольшой митинг активист поддержки от российских граждан никакой не получил. Причиной этому является то, что согласно российскому законодательству, проводить подобные протесты во время турнира незаконно. При этом, правоохранители отметили, что в руках правозащитника был плакат с надписью: "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне". К слову, после длительного разговора с нарушителем порядка, он был отправлен в полицейскую машину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российских пользователей озадачило изображение президента Владимира Путина во время концерта к открытию ЧМ-2018 по футболу. Теперь судя по всему фотография российского главы государства станет мемом.