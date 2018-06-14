18:35 14.06.2018 | Общество | Новости
100196737:labazovych

ЧМ-2018: в Москве задержали известного британского активиста - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов РФ арестовали ветерана британской кампании за права ЛГБТ Питера Тетчела за незаконный протест в первый день Чемпионата мира по футболу.

ЧМ-2018: в Москве задержали известного британского активиста - ФОТО

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам полицейский, Тэтчелл попытался провести одиночную акцию протеста возле Красной площади для привлечения внимании о якобы нарушении прав человека. В частности, которые были осуществлены против геев в Чечне.

В ответ на свой небольшой митинг активист поддержки от российских граждан никакой не получил. Причиной этому является то, что согласно российскому законодательству, проводить подобные протесты во время турнира незаконно. При этом, правоохранители отметили, что в руках правозащитника был плакат с надписью:  "Путин не способен бороться против пыток геев в Чечне". К слову, после длительного разговора с нарушителем порядка, он был отправлен в полицейскую машину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Российских пользователей озадачило изображение президента Владимира Путина во время концерта к открытию ЧМ-2018 по футболу. Теперь судя по всему фотография российского главы государства станет мемом.


Поделиться
Читайте также:
 
Россия заявляет, что новый военный план НАТО - это угроза стабильности Европы, и вооруженные силы Москвы готовы дать ответ ЕС планирует выделить Украине еще миллиард евро Си Цзиньпин предупредил Трампа о готовности к "торговой войне" Президент Украины направил закон об антикоррупционном суде в Высший совет правосудия
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив