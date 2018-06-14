Боевики в среду 33 раза обстреляли позиций украинских военных, четверо бойцов получили ранения

На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня. При этом 11 из них противник применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Во время боевых действий четыре наших защитника получили ранения. Они были оперативно доставлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, вчера на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Новотошковское, Новоалександровка и Новозвановка, противник безрезультатно пытался вытеснить наши подразделения с выгодных оборонительных позиций.

На Горловском направлении интенсивные боевые действия продолжались преимущественно с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Гладосово и Зайцево.

На Донецком, в районе города Авдеевка, враг предпринял ведение огня из минометов. На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Талаковка и Водяное.

По данным разведки, уничтожен один и ранены пятеро оккупантов российско-оккупационных войск.

Напомним, во вторник, 12 июня, российские наемные войска и подчиненные им боевики с начала суток не прекращали обстрелы украинских позиций на Донбассе. По состоянию на утро среды противник 32 раз нарушал режим прекращения огня. Из них три раза применяя вооружение запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка.