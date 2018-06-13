В Украине в среду пройдут теплые дожди, на юго-востоке будет жарко и сухо

Только юг и юго-восток останутся с жаркой и сухой воздушной массе. В западных, северных, центральных регионах днем и в Харьковской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории страны без осадков. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 21-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Ночью ожидается дождь c грозой. Утром - сильный дождь, который во второй половине дня сменится дождем с грозами. Осадки прекратятся только ближе к вечеру. Температура воздуха ночью оставит 17-19 градусов тепла. Днем будет от 24 до 26 теплых градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков, только в Закарпатье кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-19 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-28 градуса.

На севере страны кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-26 градуса.

В центре Украины в среду местами кратковременный дождь, гроза, только ночью в Днепропетровской области без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов со знаком плюс. Дневная температура воздуха составит 21-28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 12-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-28 градуса.

На юге Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 15-22 градусов. Днем воздух раскалится до 27-33 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градусов. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

Народный прогноз: 13 июня почитается память мученика Ермия. В народе Ермия называли Распрягальником. Это был обрядовый народный праздник. Считалось, что в этот день следует окончить сев. Наши предки прислушивались к кукушке, если она в этот день кукует - хорошая погода будет. Также обращали внимание на росу - чем обильнее она вечером, тем назавтра жарче.