В Украине из-за непогоды обесточены почти 240 городов и сел

Из-за осложнения погодных условий за последние сутки в Украине обесточены 238 населенных пунктов в семи областях Украины. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате сложных погодных условия сработала система защиты линий электропередач.

Из-за чего в Хмельницкой области без света остался 61 населенный пункт. В Львовской области обесточено 59 населенных пунктов, в Черновицкой - 48, в Закарпатской - 42, Винницкой - 20, Черкасской - пять и Киевской - три населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения сегодня с утра привлечены бригады облэнерго, - сообщили спасатели.

В ГосЧС также отметили, что в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены градом кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Черновцы во вторник вечером, 12 июня, накрыл ливень с градом. Местные жители сообщают, что на улицах и железной дороге образовались "океаны". Так, на улице Комарова из-за наводнения не могут проехать автомобили. Машины разворачиваются, образовалась пробка, - пишет в социальной сети один из пользователей.