18:12 13.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В аннексированном Крыму произошло массовое отключение света

В Интернете активные пользователи соцсетей жалуются о масштабном отключении света в их регионе. Свои негодования местные жители пишут на своих страничках в Facebook.

В аннексированном Крыму произошло массовое отключение света

Как сообщает Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь. Кроме того, нет света в торговых центрах, кафе, и в учебных заведениях.

"Почему нет везде света? Кто знает?", - пишут напуганные люди в своих соцсетях.

По словам помощника начальника так называемого "республиканского главка МЧС" России Владимира Иванова, сейчас "Крымэнерго" устанавливает причину отключения света во многих населенных пунктов.

"Причина отсутствия электроснабжения выясняется", - отметил представитель МЧС.

Стоит добавить, что связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, а мобильный оператор Win mobile работает с перебоями. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ.


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