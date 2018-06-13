В аннексированном Крыму произошло массовое отключение света

В Интернете активные пользователи соцсетей жалуются о масштабном отключении света в их регионе. Свои негодования местные жители пишут на своих страничках в Facebook.
Как сообщает Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь. Кроме того, нет света в торговых центрах, кафе, и в учебных заведениях.
"Почему нет везде света? Кто знает?", - пишут напуганные люди в своих соцсетях.
По словам помощника начальника так называемого "республиканского главка МЧС" России Владимира Иванова, сейчас "Крымэнерго" устанавливает причину отключения света во многих населенных пунктов.
"Причина отсутствия электроснабжения выясняется", - отметил представитель МЧС.
Стоит добавить, что связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, а мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", британское издание The Times of London к Чемпионату мира по футболу 2018 года опубликовало карту России, на которой оккупированный Крым указан как территория РФ.