Украинская сторона надеется на прогресс в вопросе освобождения украинцев после телефонного разговора президентов, - Олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе готова к компромиссам ради освобождения своих людей, удерживаемых в России и на Донбассе. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса, - написала в среду, 13 июня, на своей страничке в социальной сети пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Она также отметила, что украинская сторона ожидает, что Россия пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создание с участием Украины, РФ и Международного комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат Украины Надежда Савченко написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Она обратилась с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту Путину. Как сказано в сообщении Савченко, опубликованном на ее страничке в Facebook, в среду 13 июня 2018 года, народный депутат попросила Путина освободить 66 украинских полизаключеных, среди которых, в частности, Владимир Балух, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.