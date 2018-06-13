23:27 13.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100196665:Polishuk

Суд продлил арест Шепелеву

Печерский районный суд города Киева в среду, 13 июня, продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему депутату Верховной Рады Александру Шепелеву.

Суд продлил арест Шепелеву

В отношении него прокуратура расследует ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, мера пресечения продлена еще на 60 суток.

Таким образом, бывший депутат будет находиться под стражей минимум до августа 2018 года.

Напомним, бывший народный депутат Украины Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. После чего он был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное так называемым "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы за участие в убийстве журналиста Веремия Дочь и зять Трампа стали богаче на десятки миллионов долларов Следующие переговоры в Минске пройдут 27 июня, - Сайдик Денисова отправилась в Россию встретиться с политзаключенными украинцами, - Порошенко
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив