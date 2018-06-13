Суд продлил арест Шепелеву

В отношении него прокуратура расследует ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, мера пресечения продлена еще на 60 суток.

Таким образом, бывший депутат будет находиться под стражей минимум до августа 2018 года.

Напомним, бывший народный депутат Украины Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года он сбежал из больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. После чего он был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

Как сообщал УРА-Информ, 8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное так называемым "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.