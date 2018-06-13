Суд приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы за участие в убийстве журналиста Веремия

Суд приговорил отменил условный срок лишения свободы "титушке" Юрию Крысину и назначил ему пять лет лишения свободы. Как сообщили в пресс-службе суда, Крысин в зале Апелляционного суда заявил, что полностью признает свою вину и попросил решение Шевченковского суда оставить без изменений.

После чего коллегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения. Напомним, 29 мая Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Олега Линника, который дал Крысину условный срок.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2017 года Шевченковский районный суд города Киева признал Юрия Крысина виновным в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия. По приговору суда, Крысину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Впоследствии ГПУ подала в суд апелляционную жалобу на приговор Крысину.