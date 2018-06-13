05:00 13.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столичный суд снял с Труханова почти все обязательства

Соломенский районный суд города Киева во вторник, 12 июня, снял практически все обязательства с городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого подозревают в завладении средствами городского бюджета.

Столичный суд снял с Труханова почти все обязательства

Суд оставил только одно обязательство - не общаться со свидетелями стороны обвинения. Об этом сообщил адвокат Труханова Александр Лысак.

По его словам, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о продлении обязательства еще на два месяца, что вызвало недоумение, так как уже открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Суд учел это и снял все обязательства, оставив только одно.

По словам адвоката, его подзащитному вернули загранпаспорта и разрешили выезд за границу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 февраля 2018 года Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в Международном аэропорту "Борисполь" по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян".


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